بالفيديو - الحريري في ذكرى 13 نيسان: أنا بحاجة الى المساعدة

ماذا قال الحريري؟

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن من مسؤولية اللبنانيين منع أي شيىء يؤدي الى حرب أهلية وأنه بحاجة الى مساعدة اللبنانيين من أجل توقيف مخاطر عودة هذه الحرب من خلال توعية الشباب اللبناني والجيل الجديد الذي لم يعرف الحرب الاهلية، مشددا على ان الكل يجمع على ان السلم الاهلي الذي ينعم به لبنان اليوم هو معجزة نظرا للاخطار التي تحدق بالعالم العربي.

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وقال:"لم يتوقع احد ان تدوم الحرب 15 سنة في لبنان وان تدفع ثلث الشعب اللبناني الى الهجرة.

وأضاف:"علينا ان نتذكر ان الحرب ان وقعنا بها لا يمكننا معرفة تاريخ نهايتها وعدد الضحايا ونسبة الاضرار".