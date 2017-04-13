بالفيديو - الحريري في ذكرى 13 نيسان: أنا بحاجة الى المساعدة

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن من مسؤولية اللبنانيين منع أي شيىء يؤدي الى حرب أهلية وأنه بحاجة الى مساعدة اللبنانيين من أجل توقيف مخاطر عودة هذه الحرب من خلال توعية الشباب اللبناني والجيل الجديد الذي لم يعرف الحرب الاهلية، مشددا على ان الكل يجمع على ان السلم الاهلي الذي ينعم به لبنان اليوم هو معجزة نظرا للاخطار التي تحدق بالعالم العربي.
وقال:"لم يتوقع احد ان تدوم الحرب 15 سنة في لبنان وان تدفع ثلث الشعب اللبناني الى الهجرة.
وأضاف:"علينا ان نتذكر ان الحرب ان وقعنا بها لا يمكننا معرفة تاريخ نهايتها وعدد الضحايا ونسبة الاضرار".