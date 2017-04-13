مقتل 18 من قوات سوريا الديموقراطية في غارة للتحالف بسوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)ان ضربة جوية نفذها التحالف بقيادة واشنطن الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية يوم الثلاثاء قتلت بالخطأ 18 من أفراد قوات سوريا الديمقراطية جنوبي مدينة الطبقة في سوريا.

وكان الجيش السوري قد أعلن ان ضربة جوية شنها التحالف في وقت متأخر الليلة الماضية أصابت "مستودعا ضخما يحتوي كمية كبيرة من المواد السامة تابعا لتنظيم داعش شرق دير الزور مما تسبب في إطلاق مادة سامة وسقوط مئات القتلى بينهم أعداد كبيرة من المدنيين.

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من جهتها، نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع إن الوزارة ليس لديها معلومات عن سقوط قتلى في هجوم نفذته قوات التحالف الدولي في محافظة دير الزور بسوريا.



في وقت، أعلنت مصادر لرويترز أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أرسلت فريقا من الخبراء إلى تركيا لجمع عينات في إطار تحقيق في مزاعم بشن هجوم بغاز السارين في سوريا الأسبوع الماضي مما أدى إلى مقتل 87 شخصا.



وأشارت المصادر الى أن المنظمة ومقرها لاهاي أرسلت بعثة لتقصي الحقائق لجمع عينات حيوية (بيومترية) وإجراء مقابلات مع الناجين.