ميريام كلينك ستهجر لبنان.. إلى أين؟

حسمت ميريام كلينك قرارها بنقل إقامتها من لبنان إلى ...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصر, لبنان, هجرة,ميريام كلينك,حسمت ميريام كلينك قرارها بنقل إقامتها من لبنان إلى ...

LBCI News Lebanon

بعدما أثارت جدلاً واسعاً في أغنية "فوتت الغول"، تضع عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك اللمسات الأخيرة على أغنيتها الجديدة الّتي تحمل اسم "عايزة أطير في السما".

ويبدو أن ميريام كلينك تستعد لتسجيل مجموعة أغنيات، فكشفت في حديثٍ لمجلة نادين أنها ستسجّل أغنية ثانية بعد أيام. وأضافت "ما بدفع كتير مصاري على الفن، لكنّي محظوظة بالإنتشار السريع".

الإعلان

وقد حسمت ميريام كلينك قرارها بنقل إقامتها من لبنان إلى مصر حيث ستحصل على 5 أغنيات جديدة ومنزل مطلي باللون الزهري. وصرّحت كلينك بالقول "سأعيش في مصر لأن في لبنان باتت الغيرة مستفزة وهناك أشخاص يأكلون بعضهم البعض".