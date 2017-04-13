إليسا تخضّ الإنترنت بصورةٍ وتعليق مُبهم.. هذا ما قصدته

لأمر لم يعد سرّاً

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LBCI News Lebanon

خضّت صورة الفنانة إليسا مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية وانهالت مئات التساؤلات بعدما ظهرت ملكة الإحساس برفقة الفنان المصري تامر حسني من داخل الاستديو، وأرفقتها بتعليقٍ مُبهم وهو "قريباً".

ما الّذي يجمع بين إليسا وتامر حسني؟ هل يحضران لأغنية ديو أم يسجلان تيتر مسلسل رمضاني؟ عشرات الأسئلة دارت في ذهن كلّ من رأى الصورة، حتى ارتأت إليسا أن عليها الكشف عن قصدها منذ دقائق.

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"الأمر لم يعد سرّاً.. سيجمعني ديو غنائي بالفنان تامر حسني قريباً"، بهذا التعليق وضعت إليسا حدّاً للتساؤلات، وأعرب جمهور إليسا وتامر عن حماستهم للإستماع إلى العمل قريباً.