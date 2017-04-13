أخبار فنية
13 نيسان 2017
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إليسا تخضّ الإنترنت بصورةٍ وتعليق مُبهم.. هذا ما قصدته

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إليسا تخضّ الإنترنت بصورةٍ وتعليق مُبهم.. هذا ما قصدته
خضّت صورة الفنانة إليسا مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية وانهالت مئات التساؤلات بعدما ظهرت ملكة الإحساس برفقة الفنان المصري تامر حسني من داخل الاستديو، وأرفقتها بتعليقٍ مُبهم وهو "قريباً".
ما الّذي يجمع بين إليسا وتامر حسني؟ هل يحضران لأغنية ديو أم يسجلان تيتر مسلسل رمضاني؟ عشرات الأسئلة دارت في ذهن كلّ من رأى الصورة، حتى ارتأت إليسا أن عليها الكشف عن قصدها منذ دقائق.
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"الأمر لم يعد سرّاً.. سيجمعني ديو غنائي بالفنان تامر حسني قريباً"، بهذا التعليق وضعت إليسا حدّاً للتساؤلات، وأعرب جمهور إليسا وتامر عن حماستهم للإستماع إلى العمل قريباً.
 
 
 

It s not a surprise anymore , a new duet is coming very soon @tamerhosny #elissa

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