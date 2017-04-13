أمر غريب في عينيّ إيفانكا ترامب حيّر الجميع... ما هو لونهما الحقيقي؟

أثار لون عينيّ إيفانكا ترامب الجدل بين روّاد مواقع التواصل الإجتماعي

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LBCI News Lebanon

بعدما احتلّت الابنة الأولى عناوين الصحف العالمية لدورها الجديد إلى جانب والدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أثار لون عينيّ إيفانكا ترامب استغراب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.



وفي حين تظهر إيفانكا دائماً في إطلالاتها الرسميّة والعادية بلون عينيها الطبيعي وهو البني، ظهرت في الفترة الأخيرة بعينين باللون الأخضر.

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ومن الطبيعي أن يتبدّل لون العينين بحسب عوامل عدة مثل لون الثياب أو الضوء أو غيرهما من العوامل الخارجيّة، إلا أنّ تغيّر لون عيني إيفانكا بشكل كبير أثار التساؤلات حول ما إذا كانت فعلاً تعتمد العدسات اللاصقة.

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