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13 نيسان 2017
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بالفيديو: عاشت لحظات من الخوف... ما الذي التقطته كاميرتها خلال بثّ مباشرٍ مع صديقتها؟

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بالفيديو: عاشت لحظات من الخوف... ما الذي التقطته كاميرتها خلال بثّ مباشرٍ مع صديقتها؟
عاشت شابة لحظات من الخوف عندما كانت تقوم ببثٍ مباشر مع صديقاتها إذ إن كاميرا هاتفها وثّقت لحظة ظهور نيزك في الخلفية.

وفي التفاصيل، كانت الشابتان فايي هيدينغز من سان دييغو وديل تقومان ببث مباشر عندما ظهر فجأة وميض في السماء.

ويذكر أن العديد من الناس في جنوب كاليفورنيا استطاعوا رؤية وميض النيزك في السماء ليلاً، إلا أن كاميرا البث المباشر استطاعت توثيق هذه اللحظة.
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وظهرت ديل في الفيديو وهي تتحدّث عندما فجأة ظهر الوميض خلفها.

ويجب التنويه الى أن النيزك شوهد في السماء في جنوب كاليفورنيا ليل الاثنين، وقال بعض شهود العيان في المنطقة ما بين سانتا باربارا وسان دييغو إن هذا الضوء الساطع بقي في السماء لعدة ثوان.

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