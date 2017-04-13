5 قرارات اتهامية باحالة 11 موقوفا أمام المحكمة العسكرية الدائمة

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أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم خمسة قرارات اتهامية احال بموجبها 11 موقوفا بينهم لبناني امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.اتهم في القرار الاول ستة سوريين محمد العبدالله ورفاقه في جرم الانتماء الى تنظيم جبهة النصرة والقتال ضد الجيش السوري النظامي في سوريا سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.واتهم في القرار الثاني السوري مؤيد احمد الواو في جرم الانتماء الى تنظيم داعش والقتال ضد الجيش في عرسال وخطف وقتل ومحاولة قتل عسكريين وسرقة آلية واعتدة عسكرية سندا الى المواد 335 - 549 - 549/201 - 569 - 639/640 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958، 141 - 144 - 157 قضاء عسكري و72 اسلحة.واتهم في القرار الثالث السوريين وائل امورية ومنال عبد العزيز في جرم التدخل في اعمال الارهاب لجهة خدمة المقاتلين لوجستيا، سندا الى المواد 335 عقوبات و5 -6 من قانون 11/1/1958 معطوفة كلها على المادة 219 عقوبات .واتهم في القرار الرابع اللبناني محمد الحسين في جرم الانتماء الى جبهة النصرة في باب التبانة والقتال ضد الجيش سندا الى المواد 935 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة و157 قضاء عسكري.واتهم في القرار الخامس السوري كمال الخالد في جرم الانتماء الى تنظيم داعش والقتال ضد الجيش في عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.