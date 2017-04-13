الرئيس عون: سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد يحفظ مصلحتهم

عون مرتاح لردود الفعل التي صدرت عن القيادات السياسية

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LBCI News Lebanon

ابدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ارتياحه لردود الفعل التي صدرت عن القيادات السياسية ومختلف الهيئات الشعبية والنقابية، بعد القرار الذي اتخذه بتأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد استنادا الى نص المادة 59 من الدستور.

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وأمل الرئيس عون بان تكون المهلة التي اتاحها قراره، فرصة اضافية يتم خلالها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يجسد تطلعات اللبنانيين وامالهم.وقال امام زواره اليوم: "سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد، كما التزمت في خطاب القسم، وانا على ثقة بان القيادات المعنية سوف تكثف اتصالاتها واجتماعاتها للوصول الى مثل هذا القانون، الذي يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين من دون اي تمييز في ما بينهم، ويفسح في المجال امام اجراء الانتخابات النيابية في المواعيد المناسبة في اجواء من الحرية والديمقراطية".