توقيف مطلوبين في بيروت...

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أوقفت دوريات من مفرزة بيروت ضمن نطاق مدينة بيروت عددا من الاشخاص المطلوبين والمخالفين، على الشكل الآتي:- في محلة ميناء الحصن، اوقفت المدعو ع.أزس.ف (سوري)، المطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات تقضي بالسجن مدة شهرين.- في محلة طريق الجديدة، أوقفت المدعو ا.م.ا (سوري)، المطلوب بموجب بلاغ خلاصة حكم بجرم تزوير واستعمال مزور تقضي بحبسه مدة ستة اشهر.- في محلة الرملة البيضاء، اوقفت المدعو: ع.م.ا قيد الدرس المطلوب بموجب بلاغ خلاصة حكم بجرم سرقة تقضي بحبسه مدة شهرين.- في محلة ميناء الحصن اوقفت المدعو م.ع.ف (لبناني)، المطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم اساءة امانة وخلاصة حكم بجرم تعاطي مخدرات ومذكرة توقيف بجرم مخدرات.- في محلة الروشة، اوقفت المدعو ح.ع.ح (لبناني) لحيازة مادة حشيشة الكيف والمطلوب بموجب بلاغ قرار جزائي بجرم عدم نقل اوراق ثبوتية.- في محلة طريق الشام، اوقفت المدعو س.ع.م (فلسطيني) المطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات وبلاغ بحث وتحر بجرم فرار.- في محلة راس بيروت، اوقفت المدعو م.ر.ا (لبناني) المطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم ضرب تقضي بالحبس مدة ثلاثة اشهر.- في محلة النهر، اوقفت كلا من: ك.هـ.ك.أ (لبناني)، ف.ا.ا (لبناني) لحيازة حشيشة الكيف.- في محلة الجميزة، اوقفت المدعو م.ض.أ (لبناني) لحيازة مادة الكوكايين.- في محلة الجميزة، اوقفت كلا من: ع.ح.ا (لبناني)، ح.ح.ش لبناني لحيازة حشيشة الكيف.- في محلة النهر، اوقفت كلا من: ر.ج.ا. (لبناني)، ر.ا.م (لبناني)، ك. ج.ب (لبناني) لحيازة مادة الكوكايين.- في محلة الجميزة، اوقفت المدعو س.ح.ش (لبناني) لحيازة مادة الكوكايين.- في محلة الجميزة، اوقفت كلا من: ح.ا.ح (لبناني)، ط.هـ.ق (لبناني)، ك.ج.ع .ا (لبنانية) لحيازة مادة الكوكايين.- في محلة رأس بيروت، اوقفت كلا من: و.ح.ع لبناني، ك.ك.ا لبنانية لحيازة مادة الهيرويين.- في محلة النهر، اوقفت المدعو: هـ.م.ا لبناني لحيازة مادة الكوكايين وحشيشة الكيف والسيلفيا المخدرة.- في محلة الروشة، اوقفت كلا من:ا.ح.ح لبناني، ع.ج.ا لبناني، م.ا.ح لبناني لحيازة مادة حشيشة الكيف.- في محلة طريق الشام، اوقفت المدعو ع.م.ح لبناني، دراجة مسروقة.كما تم توقيف عشر دراجات نارية مخالفة وعشر سيارات مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت، سلموا الى القطاعات الاقليمية المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.