بالفيديو: عارضة أزياء تتعرّض للانتقادات بسبب ما فعله هذا الطفل بها!

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@mishazprime @barstoolsports @worldstar Jetty 😂😂 A post shared by Tillie Medland (@tilliemedland) on Apr 7, 2017 at 9:46am PDT

ردّت عارضة أزياء على الانتقادات التي وُجّهت إليها بعدما نشرت فيديو لطفل صغير يضع يده على صدرها.وبحسب اللقطات، فقط ظهرت عارضة الأزياء تيلي ميدلاند وهي تضحك لأنها أصيبت بالصدمة، بينما كان جيتسون البالغ من العمر عامين، قريب شريكها، يضحك ويضع يده أسفل حمالة صدرها.والملفت أن هذا الفيديو قسم آراء رواد الانترنت، إذ إن البعض اعتبروا أن هذه اللقطات بريئة إلا أن البعض الآخر لم يستطيعوا رؤية الجانب المضحك في الشريط.وقد ردّت الآن تيلي، من تورونتو- كندا، على الانتقادات ودافعت عن نفسها، لافتة الى أنها لا تزال ترى أن الفيديو مضحك وأنها شعرت بالاشمئزاز والانزعاج من بعض ردود الفعل.وقد أشارت الى أن العديد من الناس لم يتمتّعوا بحس الفكاهة تجاه هذا الموضوع وقد أخذوا الأمر على محمل الجد، معتبرين أن هذا الأمر هو بمثابة تعليم الطفل على نوع من الوحشية الجنسية، مشددة على أن الطفل يبلغ من العمر عامين فقط.وقالت: "هذا الفيديو مضحك، ويجب بالتأكيد ألا يؤخذ على محمل الجد".ويذكر أن هذا الشريط الذي صوّر من قبل والدة جيتسون شوهد حوالي 65 ألف مرة، وقد حصد انتقادات قوية.