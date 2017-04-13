بالصور- كيف تحوّل من شبيه كيم كارديشيان إلى رجلٍ ملتحٍ؟

أسترالي يتحوّل من فتاة شقراء جميلة إلى شاب.

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LBCI News Lebanon

​تحدّث الشاب الأسترالي ماكس براون في مقابلةٍ له عن السبب الذي دفعه إلى اتخاذ قرار التحوّل من فتاة شقراء جميلة إلى شاب.



وبالرغم من الملامح الجميلة التي كان يتمتّع بها "ماكس" قبل قرار تحوّله جنسياً إلى شابٍ، إذا كان يتمتّع بقوام كيم كارديشيان، إلا أنّ هذا الأخير لم يشعر يوماً بالسعادة في جسد امرأة.

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ولم يكن يتمتّع ماكس بالجرأة الكافية للإعلان عن رغبته بالتحوّل، لكنّه قرّر في يومٍ من الأيام خوض مسيرة التحوّل وأفصح عن رغبته هذه لأفراد عائلته.



وقال ماكس إن صديقته ترافقه في هذه العملية الطويلة كما وصف المشوار بالطريق الصعب.



وبدأ ماكس بتلقي علاج الهورمونات الذكورية "التستوستيرون" منذ العام الماضي وبجمع الأموال للخضوع لعملية التحوّل الكامل.



وذكر ماكس الصعوبات النفسية والعقلية التي ترافق عملية التحوّل والتي يعيشها كل يوم، لكنه سيُكمل الأمر بالرغم من هذه العقبات ليعيش حياة سعيدة.

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