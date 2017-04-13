منوعات
13 نيسان 2017
Back

بالصور- كيف تحوّل من شبيه كيم كارديشيان إلى رجلٍ ملتحٍ؟

أسترالي يتحوّل من فتاة شقراء جميلة إلى شاب. Lebanon, news ,lbci ,أخبار كيم كارداشيان,متحول جنسيًا,أسترالي يتحوّل من فتاة شقراء جميلة إلى شاب.
episodes
بالصور- كيف تحوّل من شبيه كيم كارديشيان إلى رجلٍ ملتحٍ؟
​تحدّث الشاب الأسترالي ماكس براون في مقابلةٍ له عن السبب الذي دفعه إلى اتخاذ قرار التحوّل من فتاة شقراء جميلة إلى شاب.

وبالرغم من الملامح الجميلة التي كان يتمتّع بها "ماكس" قبل قرار تحوّله جنسياً إلى شابٍ، إذا كان يتمتّع بقوام كيم كارديشيان، إلا أنّ هذا الأخير لم يشعر يوماً بالسعادة في جسد امرأة.
الإعلان


ولم يكن يتمتّع ماكس بالجرأة الكافية للإعلان عن رغبته بالتحوّل، لكنّه قرّر في يومٍ من الأيام خوض مسيرة التحوّل وأفصح عن رغبته هذه لأفراد عائلته.

وقال ماكس إن صديقته ترافقه في هذه العملية الطويلة كما وصف المشوار بالطريق الصعب.

وبدأ ماكس بتلقي علاج الهورمونات الذكورية "التستوستيرون" منذ العام الماضي وبجمع الأموال للخضوع لعملية التحوّل الكامل.

وذكر ماكس الصعوبات النفسية والعقلية التي ترافق عملية التحوّل والتي يعيشها كل يوم، لكنه سيُكمل الأمر بالرغم من هذه العقبات ليعيش حياة سعيدة.
 
Max said he was frequently complimented on his blonde hair and attractiveness. He was scared no one would ever desire him again if he began to transition 
 
Max (pictured right in March) is now celebrating new milestones like his first beard
But Max notes that there were surprising mental changes as well that brought some dark lows
 
But then one night Max (pictured left when he was 18 and right a year later) had a dream that he had died and everyone said: 'She had a good life' 
 
المصدر
إقرأ أيضاً