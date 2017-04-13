شقيق الارهابي اسامة منصور في قبضة الامن العام

توقيف الارهابي جلال منصور

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LBCI News Lebanon

توافرت معلومات بعد تكثيف الاستقصاءات والتحريات والمتابعة الامنية أن الارهابي جلال منصور ( شقيق الارهابي اسامة منصور ) المطلوب للقضاء اللبناني بموجب خلاصات حكم تقضي بالاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة الى جانب ما يزيد على الاربعين مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه بجرائم القتل والارهاب والقتال ضد الجيش اللبناني واختطاف احد عناصره ، يتواجد في إحدى مناطق الشمال وينتحل اسماً مستعاراً بهدف إخفاء هويته الحقيقية، كما قام بتغيير ملامح شكله الخارجي لعدم كشف أمره ، بحسب ما أفادت المديرية العامة للامن العام.

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وأشارت المديرية الى أنه بعد أخذ اشارة القضاء المختص تم رصده ووضعه تحت المراقبة، وبعد اجراء دراسة امنية لمحيط تواجده قامت قوة خاصة من الرصد والتدخل التابعة للمديرية بمداهمته وتوقيفه حيث بوشر التحقيق معه .

وأوضحت أنه بالتحقيق معه، إعترف بانتمائه الى مجموعة الارهابيين شادي المولوي (متوارٍ) واسامة منصور ( قتل في العام 2015 ) المبايعة لتنظيم جبهة النصرة الارهابي ومشاركته في المعارك العسكرية ضد الجيش اللبناني بهدف اعلان امارة اسلامية في منطقة الشمال، كما اعترف بإقدامه مع مجموعته على اختطاف احد العسكريين في مدينة طرابلس، الى جانب نشاطه في مجال الاتجار بالاسلحة الحربية ونقلها لصالح تنظيم جبهة النصرة الارهابي، وتجنيد اشخاص لمبايعة التنظيم المذكور وارسالهم الى سوريا لمتابعة دورات عسكرية .