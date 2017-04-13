الاغتصاب الرباعي...جريمة فظيعة في عاليه

بيان للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي

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LBCI News Lebanon

بعد معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول إقدام أحد الأشخاص بالتحرّش بعددٍ من الأطفال السوريين واغتصابهم، قامت دورية من الشعبة المذكورة، بمداهمة مكان تواجد المشتبه به، في مدينة عاليه، وتوقيفه بعد رصده في محلة "عين حالة"، ويدعى:

س. خ. (مواليد عام 1972، سوري)

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وذكرت المديريـة العامة لقـوى الامن الداخلي ان بالتحقيق معه اعترف بإستدراج أربعة أطفال سوريين من مواليد الأعوام 2010-2008-2006-2001 واغتصابهم مكرراً جريمته لأكثر من مرة مع بعضهم.

واشارت الى أنه بتفتيش هاتفه الخلوي عُثر بداخله على مشاهد إباحية لإثنين منهم وهو يقوم بتصويرهما، موضحة أن الموقوف احيل مع هاتفه الخلوي المضبوط إلى مكتب مكافحة الإتجار بالإشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص. س. خ. (مواليد عام 1972، سوري)وذكرت المديريـة العامة لقـوى الامن الداخلي ان بالتحقيق معه اعترف بإستدراج أربعة أطفال سوريين من مواليد الأعوام 2010-2008-2006-2001 واغتصابهم مكرراً جريمته لأكثر من مرة مع بعضهم.واشارت الى أنه بتفتيش هاتفه الخلوي عُثر بداخله على مشاهد إباحية لإثنين منهم وهو يقوم بتصويرهما، موضحة أن الموقوف احيل مع هاتفه الخلوي المضبوط إلى مكتب مكافحة الإتجار بالإشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

ودعت قوى الامن الداخلي المواطنين ولا سيما الأهل منهم للابلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، وعدم السكوت عنها أو التستر عليها للتخفيف من خطورتها، لأن من شأنها أن تجعل هؤلاء يتمادون في جرائمهم ويكررونها وبخصوصا بحق الأطفال.