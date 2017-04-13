بالفيديو- انتزع السكين من يده بطريقةٍ بطوليّة... وأنقذ ركّاب الباص!

تمكّن رجل أفريقيمن سحب السكين من راكب في الباص في لندن

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LBCI News Lebanon

انتشر فيديو بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي لرجلين يتصارعان داخل باص في العاصمة البريطانية لندن.



وفي التفاصيل كان يمتلك أحد الرجلين سكيناً فهاجمه الراكب الآخر لينتشل السلاح منه.



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وبعد تعارك استمر لبعض لحظات، تمكّن الرجل الثاني من سحب السكين من الراكب الأول الذي نزل من الباص وفرّ راكضًا. وبعد تعارك استمر لبعض لحظات، تمكّن الرجل الثاني من سحب السكين من الراكب الأول الذي نزل من الباص وفرّ راكضًا.



وتعرّض الرجل الثاني لجروح في يده بالسكين الأمر الذي تطلب نقله إلى المستشفى للمعالجة.