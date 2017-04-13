بالفيديو- انتزع السكين من يده بطريقةٍ بطوليّة... وأنقذ ركّاب الباص!

انتشر فيديو بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي لرجلين يتصارعان داخل باص في العاصمة البريطانية لندن.
وفي التفاصيل كان يمتلك أحد الرجلين سكيناً فهاجمه الراكب الآخر لينتشل السلاح منه.
وبعد تعارك استمر لبعض لحظات، تمكّن الرجل الثاني من سحب السكين من الراكب الأول الذي نزل من الباص وفرّ راكضًا.
وتعرّض الرجل الثاني لجروح في يده بالسكين الأمر الذي تطلب نقله إلى المستشفى للمعالجة.
ولم تستطع الشرطة إيجاد الراكب الفار لإلقاء القبض عليه، كما طلبت من الركاب الآخرين إرسال مقاطع الفيديو التي التقطوها خلال الحادثة للتعرف إليه.