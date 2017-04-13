تدابير سير الاحد...على هذه الطرقات

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان أنه "لمناسبة ذكرى مجازر نيسان تقيم حركة أمل سباق ضاحية مركزيا في مدينة النبطية بتاريخ 16/04/2017، ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من المتسابقين، لذلك سيتم تحويل السير اعتبارا من الساعة 6.00 من التاريخ المذكور على الطرقات التالية:مفرق كفرجوز مطعم الحايك باتجاه تول.من مستديرة كفررمان باتجاه الجرمق.من مثلث كفرتبنيت باتجاه الخردلي الجرمق.من مثلث الكفور باتجاه كفرجوز تول.حي البياض كسار زعتر باتجاه الكفور أو زبدين.من زبدين باتجاه زبدين أو النبطية الفوقا.وسيتم فتح الطرقات بعد مرور آخر المتسابقين.يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".