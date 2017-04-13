أقوى ردّ من نادين نسيب نجيم على من اتّهمها بالكفر بسبب دينها...

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كل سنة و إنتوا ونحنا بخير ... الله يحمينا جميعاً و يخلصنا من الشر من الإجرام ومن الحروب والدماء ... السلام لجميعكم #nadinenassibnjeim #نادين_نسيب_نجيم A post shared by نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on Apr 13, 2017 at 12:54am PDT

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة على حسابها الرسمي على انستغرام ردّت من خلالها بطريقةٍ صريحة ومباشرة على كلّ من انتقد نشرها سابقاً لصورة صليب يسوع المسيح تزامناً مع أسبوع الآلام.وهذه الصورة هي كناية عن نص جاء فيه:" كل سنة كل ما بنزّل صورة للصليب بتنهال عليي التعليقات: انتي كافرة. الله يهديكن. الدين هو فقط الاسلام. استغفر الله... انا متلكن بعبد "الله" بس الأهم من هيك بخاف "الله"، يعني ما بقتل، ما بسرق ما بأذي غيري بإسم الدين. ما تخافوا مني ولا تدعولي بالهداية. أنا مني كافرة أنا بحب الله وبخافوا... إدعوا للكفار والدواعش والمتطرفين يلي عم يشوهوا دينكم: "دين الإسلام"إدعوا الله يهديهم الى الصراط المستقيمالمسيحيين إخوة للمسلمينالمتطرفين أعداء المسلمينشكراً مع حبي واحترامي للجميع".وقد أرفقت نادين الصورة بتعليق :"كل سنة و إنتوا ونحنا بخير ... الله يحمينا جميعاً و يخلصنا من الشر من الإجرام ومن الحروب والدماء ... السلام لجميعكم".