أقوى ردّ من نادين نسيب نجيم على من اتّهمها بالكفر بسبب دينها...

كل سنة و إنتوا ونحنا بخير ... الله يحمينا جميعاً و يخلصنا من الشر من الإجرام ومن الحروب والدماء ... السلام لجميعكم #nadinenassibnjeim #نادين_نسيب_نجيم

