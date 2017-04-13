أقوى ردّ من نادين نسيب نجيم على من اتّهمها بالكفر بسبب دينها...

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة على حسابها الرسمي على انستغرام ردّت من خلالها بطريقةٍ صريحة ومباشرة على كلّ من انتقد نشرها سابقاً لصورة صليب يسوع المسيح تزامناً مع أسبوع الآلام.
وهذه الصورة هي كناية عن نص جاء فيه:" كل سنة كل ما بنزّل صورة للصليب بتنهال عليي التعليقات: انتي كافرة. الله يهديكن. الدين هو فقط الاسلام. استغفر الله... انا متلكن بعبد "الله" بس الأهم من هيك بخاف "الله"، يعني ما بقتل، ما بسرق ما بأذي غيري بإسم الدين. ما تخافوا مني ولا تدعولي بالهداية. أنا مني كافرة أنا بحب الله وبخافوا... إدعوا للكفار والدواعش والمتطرفين يلي عم يشوهوا دينكم: "دين الإسلام"
إدعوا الله يهديهم الى الصراط المستقيم
المسيحيين إخوة للمسلمين
المتطرفين أعداء المسلمين
شكراً مع حبي واحترامي للجميع".
وقد أرفقت نادين الصورة بتعليق :"كل سنة و إنتوا ونحنا بخير ... الله يحمينا جميعاً و يخلصنا من الشر من الإجرام ومن الحروب والدماء ... السلام لجميعكم".