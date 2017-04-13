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13 نيسان 2017
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الدفاع الروسية: ليس لدينا معلومات عن سقوط قتلى في هجوم للتحالف الدولي في دير الزور في سوريا

الدفاع الروسية: ليس لدينا معلومات عن سقوط قتلى في هجوم للتحالف الدولي في دير الزور في سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار معلومات,لدينا,الروسية,الدفاع,
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الدفاع الروسية: ليس لدينا معلومات عن سقوط قتلى في هجوم للتحالف الدولي في دير الزور في سوريا
 
 
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