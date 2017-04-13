لماذا ينفك رباط الحذاء عند التحرّك؟

يتسائل جميع الناس عن السبب الذي يدفع رباط الحذاء إلى الفك من تلقاء نفسه.



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ووجد العلماء في جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي الأميركية أن السبب وراء فك رباط الحذاء بمفرده هو بسبب تحرك الساق، فإن قوة القدم على الأرض مع قوة تحرك الرجل تؤدي إلى فك العقدة.



كذلك، إن القوة المتعاكسة لحركة الساق تؤدي إلى تقكك العقدة بسهولة فيما يساهم إرتطام الرجل بجعلها رخوة أيضًا.



واستخدم الباحثون كاميرا صغيرة لاكتشاف الأمر وقال أحدهم إن قوة داخلية من الرجل تساهم في تفكك رباط الحذاء.



وكرر الباحثون التجربة باستخدام أنواع مختلفة من أربطة الأحذية إلا أنهم وجدوا النتيجة نفسها.