لم تقص أظافرها لمدة 3 سنوات...إليكم كيف تبدو اليوم!

امتنعت الشابة الألمانية سيمون تايلور، البالغة من العمر 16 عاما ، عن قص أظافرها لمدة 3 سنوات.

الإعلان

ويبلغ طول أظافر سيمون ما يقارب 12 سنتيمترًا الأمر الذي يتطلّبها ساعات عدة للإعتناء بها ووضع طلاء الأظافر عليها.

كذلك، تستغرق سيمون وقتًا طويلاً كل يوم في الإستحمام وعند ارتداء ملابسها في الصباح لأنها تخشى أن تعلق أظافرها بالثياب او بالأشياء الأخرى وأن تتعرض للكسر.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب طول أظافر سيمون بتراجع مستواها الدراسي إذ يتطلب حملها القلم والكتابة جهدًا ووقتًا كبيرين.

واتّخذت سيمون هذا القرار بعدما شاهدت مقاطع فيديو على الإنترنت لتعليم طلي الأظافر وتزيينها.

وفي العام المنصرم، انكسر ظفر سيمون الأمر الذي أحزنها كثيرًا لكنها عادت والصقته.