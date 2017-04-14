بالصورة: مستشفى حقّق الأمنية الأخيرة لمريض... لن تتوقعوا ماذا طلب!

قبل موته.. مستشفى يحقق رغبة أخيرة لمريض!

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LBCI News Lebanon

انتشرت صور مؤثرة لرجل على حافة الموت يحقق أمنيته الأخيرة قبل مفارقة الحياة بمساعدة الممرضات في مستشفى جامعة آرهوس الدنماركية.

وفي التفاصيل، كسرت الممرضات قواعد المستشفى بعدما سمحن لمريض يدعى كارستن فليمنغ هانسن ويبلغ من العمر 75 عامًا بأن يشاهد آخر غروب شمس، مع توفير كوب من النبيذ وسيجارة له.

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وكان الأطباء يعلمون أن حالته سيّئة جدّا وأنّهم لن يتمكّنوا من معالجته من النزيف الداخلي، لذلك قبلوا بأن يحققوا أمنيته الأخيرة.

وبما أنّ المستشفى تمنع التدخين، نقلت الممرضات سرير كارستن إلى الشرفة ليستمتع بآخر غروب شمس له مع كوبٍ من النبيذ وسيجارة.

ونشرت الممرضات الصور عبر موقع فيسبوك وأرفقنها بتعليق كتبن من خلاله أنّهن قررن السماح للمريض بالاستمتاع بآخر أيام حياته. فأثنى المعلّقون على القرار هذا.

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