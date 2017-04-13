أخبار دولية
13 نيسان 2017
13/04/2017 21:00:00
لماذا عاد ترامب وليّن موقفه من الأسد؟
لسنا مصرّين على رحيل بشار الأسد
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LBCI News Lebanon
الرئيس الأميركي في موقف جديد من الرئيس السوري يقول: "لسنا مصرّين على رحيل بشار الأسد هذا الموقف جاء ليناقض كلاما أميركيا سبقه بساعات ومن محافل عدة، أعاد وضع رحيل الأسد ضمن الأولويات واعتبر أن حكم عائلة الأسد اقترب من نهايته...
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