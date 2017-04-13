لماذا عاد ترامب وليّن موقفه من الأسد؟

لسنا مصرّين على رحيل بشار الأسد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بشار الاسد,دونالد ترامب,لسنا مصرّين على رحيل بشار الأسد

LBCI News Lebanon

الرئيس الأميركي في موقف جديد من الرئيس السوري يقول: "لسنا مصرّين على رحيل بشار الأسد هذا الموقف جاء ليناقض كلاما أميركيا سبقه بساعات ومن محافل عدة، أعاد وضع رحيل الأسد ضمن الأولويات واعتبر أن حكم عائلة الأسد اقترب من نهايته...