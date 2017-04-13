ابن الـ13 عامًا يُطلق النار على نفسه خلال فيديو مباشر... إليكم التفاصيل

أطلق طفل أميركي النار على نفسه عن طريق الخطأ موديًا بحياته أثناء بث مباشر على موقع انستغرام.
وتقول والدة مالاشي همفيل، من ولاية جورجيا الأميركيّة إنّها سمعت صوت طلقة نارية وعلمت أنّ ثمة خطب ما.
فهرعت وابنتها إلى غرفة مالاشي، فوجدتاه منبطحًا على الأرض مضرجًا بالدماء. فتم نقله إلى مستشفى قريب حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقد شاهد أصدقاء مالاشي الحادثة المروّعة عبر انستغرام، فسارعوا إلى منزل صديقهم ليتفقدوه.
وبحسب الوالدة، كان ابنها يتباهى بالسلاح عبر البث الحي عندما طلب منه أحدهم أن يضع الرصاص في المسدس، فوقعت الكارثة.
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