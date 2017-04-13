ابن الـ13 عامًا يُطلق النار على نفسه خلال فيديو مباشر... إليكم التفاصيل

حادثة صادة إليكم تفاصيلها...

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LBCI News Lebanon

أطلق طفل أميركي النار على نفسه عن طريق الخطأ موديًا بحياته أثناء بث مباشر على موقع انستغرام.



وتقول والدة مالاشي همفيل، من ولاية جورجيا الأميركيّة إنّها سمعت صوت طلقة نارية وعلمت أنّ ثمة خطب ما.

فهرعت وابنتها إلى غرفة مالاشي، فوجدتاه منبطحًا على الأرض مضرجًا بالدماء. فتم نقله إلى مستشفى قريب حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وقد شاهد أصدقاء مالاشي الحادثة المروّعة عبر انستغرام، فسارعوا إلى منزل صديقهم ليتفقدوه.

وبحسب الوالدة، كان ابنها يتباهى بالسلاح عبر البث الحي عندما طلب منه أحدهم أن يضع الرصاص في المسدس، فوقعت الكارثة.

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