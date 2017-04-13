5 فوائد مذهلة للخوخ... تعرّفوا إليها!

أبرز فوائد الخوخ...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار فوائد,خوخ,أبرز فوائد الخوخ...

LBCI News Lebanon

يعدّ الخوخ من الفواكه الصيفية اللذيذة، إذ يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة. كما أنّه قليل السعرات الحرارية ولا يرفع مستويات سكّر الدم.

إليكم خمس فوائد للخوخ ستدهشكم:

1- يحمي القلب

يحتوي الخوخ على 113 ملغ من البوتاسيوم الذي يساعد على التحكم بضغط الدم والحد من الأزمات القلبيّة.

الإعلان

2- يحمي من مرض السرطان

تساعد مادة الأنثوسيانين الموجودة في الخوخ على إعادة ترميم الخلايا التالفة.

3- يساعد على الوقاية من مرض السكري

يساعدك تناول الخوخ على التحكّم بمستوى السكّر في الدم ويخفف من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

4- يحسن صحة العظام وذلك بسبب المعادن التي يحتوي عليها



5- يحسّن الذاكرة

الخوخ غني بمضادات الأكسدة التي تحدّ من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.