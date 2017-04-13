سعد لمجرد خارج السجن... هذه هي تفاصيل إطلاق سراحه

تفاصيل إطلاق سراح سعد لمجرد...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار فرنسا,سعد لمجرد,تفاصيل إطلاق سراح سعد لمجرد...

LBCI News Lebanon

لها". قرّر قاضي الحريات الفرنسي صباح اليوم أن يطلق سراح النجم المغربي سعد لمجرد بشكل موقت وبشروط، وذلك وفق مجلّة "".

الإعلان

وفي التفاصيل، سيصبح سعد لمجرد خارج القضبان اليوم بعدما قضى 168 يومًا في سجن في فرنسا بتهمة الاعتداء جنسيًا على فتاة تحمل الجنسية الفرنسية.

وقد أفرج عنه شرط وضع سوار الكتروني في يده وعدم مغادرته فرنسا.

وأضافت المجلة أنّ لمجرد سيبقى في باريس في شقة استأجرها والداه منذ أسابيع في منطقة الدائرة الخامسة الراقية.

وكان محامي الفنان قد قدّم أول من أمس الثلثاء طلب إطلاق سراح موكله، مرفقًا بضمان من السفارة المغربية الى فرنسا بعدم منح النجم المغربي اي وثيقة تمكنه من مغادرة البلاد قبل انتهاء المحاكمة.