أمن وقضاء 13 نيسان 2017 13/04/2017 18:51:35 بالصور - قُتل اثر تدهور سيارته في وادي الجماجم

تدهورت سيارته في الوادي ما أدى الى مقتله

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LBCI News Lebanon

عملت عناصر من الدفاع المدني على سحب جثة مواطن قضى اثر انزلاق سيارته وتدهورها الى وادي الجماجم - بسكنتا.



وقد عملت العناصر على نقل الجثة إلى مستشفى بحنس بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الإجراءات القانونية اللازمة. الإعلان

