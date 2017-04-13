أمن وقضاء
13 نيسان 2017
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بالصور - قُتل اثر تدهور سيارته في وادي الجماجم

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بالصور - قُتل اثر تدهور سيارته في وادي الجماجم
عملت عناصر من الدفاع المدني على سحب جثة مواطن قضى اثر انزلاق سيارته وتدهورها الى وادي الجماجم - بسكنتا.

وقد عملت العناصر على نقل الجثة إلى مستشفى بحنس بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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