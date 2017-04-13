قتلا ابنهما من ذوي الاحتياجات الخاصة... حادثة مروّعة إليكم تفاصيلها!

جريمة قتل مروّعة...

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LBCI News Lebanon

استوحى ثنائي أميركي فكرة قتل ابنهما الذي تبنياه والذي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مشاهدة فيلم "Manchester by the Sea".

وفي التفاصيل، وُجد جيفري فرانكلين البالغ من العمر 16 عامًا جثّة بعدما شبّ حريق في منزل العائلة في مدينة نيويورك في شهر شباط/فبراير.

وبعد إجراء فحص للجثة، تبيّن أنّ المراهق توفي قبل اندلاع الحريق.

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ويقول المدعون العامون إنّ إرنست وهيذر فرانكلين قتلا ولدهما المتبنى بعد ساعات من مشاهدة فيلم "Manchester by the Sea".

وادّعا الوالدان أنّهما كانا خارج المنزل عندما وقعت الحادثة.

لكن الأدلّة لعبت ضدّهما والحادث الذي جرى يشبه تمامًا أحداث الفيلم المذكور أعلاه.