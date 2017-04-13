تقارير نشرة الاخبار
13 نيسان 2017
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تفاؤل في السراي...نادر الحريري: لا فراغ

إصرار في السراي الحكومي على تكثيف الاتصالات توصلاً إلى القانون المنشود Lebanon, news ,lbci ,أخبار سراي الحكومي, نادر الحريري ,سعد الحريري,إصرار في السراي الحكومي على تكثيف الاتصالات توصلاً إلى القانون المنشود
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استخدام رئيس  الجمهورية لحقّه بالمادة 59 ،من وجهة نظر بيت الوسط سحب توتراً كبيراً وفتح الباب على مزيد من الاتصالات. عطلة الأعياد لم توقف حركة المفاوضات التي يتابعها رئيس الحكومة سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري، الذي يفاوض عنه في التفاصيل،وآخر اجتماع   عقده مع النائب وائل بو فاعور موفداً من النائب وليد جنبلاط .

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