مصابون بالهيموفيليا في ضيافة الرئيس عون

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "الدولة معنية بالاهتمام بالمصابين بالامراض المستعصية، وفي مقدمهم، اولئك المصابون بداء "الهيموفيليا" (داء سيلان الدم الوراثي الناتج عن نقص جزئي او كلي لاحد عوامل تخثر الدم).واشار الى انه "سيطلب من الجهات الصحية المعنية، داخل لبنان وخارجه، المساعدة في توفير العلاج اللازم للمصابين الصغار منهم والكبار، وذلك بعد اجراء مسح دقيق عن عدد هؤلاء وحالاتهم لتأمين العلاج المناسب"، مركزا على "اهمية التوعية والوقاية وتسهيل انخراط المصابين بالمجتمعات للتخفيف من حدة معاناتهم".كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور كريمته السيدة كلودين عون روكز، مصابين بداء "الهيموفيليا" وجمعيات تعنى بهم والاطباء المعالجين، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لهذا الداء الذي يصادف يوم الاثنين المقبل، والذي يحييه لبنان سنويا مع 134 جمعية وطنية منتسبة الى الاتحاد العالمي لـ"الهيموفيليا".