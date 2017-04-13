مقدمة النشرة المسائية 13-04-2017

اليوم 13 نيسان 2017 ، هو يومٌ تاريخي منذ اثنين وأربعين عامًا ، وتاريخيٌّ اليوم ... منذ اثنين وأربعين عامًا اندلعت شرارة الحرب التي لم يتفق اللبنانيون على توصيفها : منهم مَن قال إنها حربٌ أهلية ، منهم مَن رأى أنها حرب الآخرين على أرض لبنان. أيًّا تكن التسمية ، فإن هذه الحرب استمرت بأشكال مختلفة, إلى درجة أن البعض يرى انها مازالت مستمرة :

أليس الفساد حربًا على اللبنانيين ؟

أليست معاناة اللبناني مع الطبابة والاستشفاء والتعليم والبطالة ، حربًا على اللبنانيين ؟

أليس الدَيْن العام الذي لامس الثمانين مليار دولار حربًا على اللبنانيين ؟

أليس عبء مليونَي نازح سوري حربًا على اللبنانيين ؟

أليس تمادي ازمة النفايات, والمعالجاتُ الموقتة لها, حربًا على اللبنانيين ؟

أليس السلاح المتفلِّت حربًا على اللبنانيين ؟

أليست استحالة إنجاز معاملة في الدوائر الرسمية ، من دون دفع رشاوى ، حربًا على اللبنانيين ؟.

حتى ازدحام السير ، أليس حربًا على اللبنانيين ؟

هذا غيضٌ من فيض ، وهذه الاسئلة تنقلنا إلى تاريخية اليوم ، 13 نيسان 2017 :

أليس العجز عن إنجاز قانون جديد للانتخابات ، على مدى ثمانية أعوام ، حربًا على اللبنانيين ؟

اليومَ يُقال إن قانونًا جديدًا سيُبصِر النور قريبًا ، ولكن في المقابل هناك مواقف تصوِّب مباشرة على رأس القانون أو على مَن يقف وراء هذا القانون : النائب وليد جنبلاط غرَّد فأوجع ، فقال : اثنان واربعون عاما لاحقا ، يا له من عقل مريض يطل علينا بقانون انتخابي يَفرُز ويفرق بدل ان يقرب ويجمع . واللافت أيضًا تصويب موقع تيار المردة على الوزير جبران باسيل. فتحت عنوانْ " سقط المختلط ولم يسقط التمديد" ، ورد في افتتاحية الموقع :

" أن الازمات السياسية التي يشهدها العهد في بداية انطلاقته والتي لم يشهدها اي عهد في السابق، تعود الى اداء باسيل الذي صار جلياً أنه يقوم بوسعه لاستثمار هذا العهد من اجل عهد آخر.

هكذا ، بين التفاؤل بقرب إنجاز القانون التأهيلي ، والكلام ِ عن ان القانون غيرُ مؤهَّل ليتم التوافق عليه ، تدخل البلاد في العد العكسي الذي ينتهي في 13 أيار, ليعاوِد المجلس نشاطه الاثنين في 15 أيار .