خاص بالفيديو.. نادين الراسي تتحدى سيرين وماغي: "بدي كون أفضل منكن"

ماذا قالت الممثلة نادين الراسي عن المنافسة الرمضانية؟ التفاصيل في هذا الفيديو

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LBCI News Lebanon

تواصل الممثلة نادين الراسي تصوير أحداث مسلسل "ورد جوري" الذي تخوض فيه السباق الرمضاني عبر شاشتي LBCI وLDC، من إخراج سمير حبشي، وكتابة كلوديا مرشيليان.

كان لموقع LBCI زيارة لموقع التصوير، والتقى النجمة نادين الراسي، التي حدثتنا عن شعور المنافسة في المسلسلات الرمضانية، بصراحة وعفويّة.

وأكدت الراسي بكلّ روح رياضيّة، أن شعور المنافسة هو الحافز الأساسي لتقديم الأفضل، وأضافت: "ماغي بو غصن بموت عليها وسيرين عبد النور دايما على تواصل معها.. صبايا بدي كون أفضل منكن ولازم يكون عندكن ذات الإحساس".

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ماذا قالت الممثلة نادين الراسي عن المنافسة الرمضانية؟ التفاصيل في هذا الفيديو.