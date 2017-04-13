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13 نيسان 2017
13/04/2017 13:35:15
منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تعتبر المعلومات عن هجوم خان شيخون الكيميائي في سوريا "ذات مصداقية"
منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تعتبر المعلومات عن هجوم خان شيخون الكيميائي في سوريا "ذات مصداقية"
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