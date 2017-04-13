تحديد هوية انتحاري كنيسة طنطا... من هو؟

تحديد هوية الانتحاري مرتكب الاعتداء في كنيسة مار جرجس في طنطا

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء الخميس انها تمكنت من تحديد هوية الانتحاري مرتكب الاعتداء في كنيسة مار جرجس في طنطا وتوقيف ثلاثة عناصر في "بؤرة إرهابية"، مشيرة إلى مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن الهاربين.

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واسفر التفجيران اللذان استهدفا الاحد كنيستين في الاسكندرية وطنطا اثناء احتفال الاقباط المصريين باحد الشعانين وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية عن سقوط 45 قتيلا وعشرات الجرحى.وقالت الوزارة في بيان "بإجراء مضاهاة للبصمة الوراثية لأهلية أحد العناصر الهاربة مع أشلاء الإنتحارى التي عثر عليها بمسرح الحادث .. أمكن تحديد منفذه الذي تبين أنه الهارب ممدوح أمين محمد بغدادي، من مواليد العام 1977 في قنا وكان يقيم في محافظة قنا".وأكد البيان أن بغدادي "أحد كوادر البؤرة الإرهابية التى يتولى مسؤوليتها الهارب عمرو سعد، والتي يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على إستخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة ومشاركته فى عملية التعدي على كمين النقب بالوادى الجديد".كما أعلنت الوزارة توقيف ثلاثة عناصر من قائمة تضم 19 شخصا وصفتهم "بالعناصر الهاربة" الذين تسعى الاجهزة الامنية لتوقيفهم في هذه "البؤرة الإرهابية".