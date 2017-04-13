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13 نيسان 2017
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البطريرك الراعي للـLBCI : نتذكر اليوم كل من مات في الحروب والنزاعات وكنا نتمنى لو بنى أهل السياسة لبنان الجديد

البطريرك الراعي للـLBCI : نتذكر اليوم كل من مات في الحروب والنزاعات وكنا نتمنى لو بنى أهل السياسة لبنان الجديد Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتذكر,للـLBCI,الراعي,البطريرك,
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البطريرك الراعي للـLBCI : نتذكر اليوم كل من مات في الحروب والنزاعات وكنا نتمنى لو بنى أهل السياسة لبنان الجديد
 
 
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