آخر الأخبار
13 نيسان 2017
13/04/2017 15:00:41
البطريرك الراعي للـLBCI : نريد قانونا انتخابيا يحافظ على الجميع ويبعد الالغاء والاقصاء ونتخوف من عدم التوصل الى قانون انتخابي هذا الشهر
البطريرك الراعي للـLBCI : نريد قانونا انتخابيا يحافظ على الجميع ويبعد الالغاء والاقصاء ونتخوف من عدم التوصل الى قانون انتخابي هذا الشهر
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نريد,للـLBCI,الراعي,البطريرك,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً