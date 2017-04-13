الراعي للـLBCI : لن نقبل بالتمديد...وسيكون لنا موقف بحال حصل

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اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن كل الاطراف تبحث عن دور في قانون الانتخاب وقال:"نريد قانونا انتخابيا يحافظ على الجميع ويبعد الالغاء والاقصاء".الراعي الذي أبدى في حديث لبرنامج "كلام الناس" عبر الـLBCI تخوفه من عدم التوصل الى قانون انتخابي هذا الشهر، شدد على رفض أي تمديد للمجلس النيابي، لافتا الى أنه سيكون لبكركي موقف في حال حصل التمديد.واعتبر أن الرئيس القوي هو الرئيس الحر والمتجرد من مصالحه وقوته بشعبه وليس بالذين من حوله.وعن العلاقة بين الرئيس ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، لفت الراعي الى أنه كانت صعوبة للجمع بينهما ، مشيرا الى أنه سيترك الامور للوقت لكي يعالج جرح العلاقة.وبملف النزوح السوري قال الراعي:"لدينا معلومات بأن عناصر ارهابية بدأت تدخل في صفوف النازحين وعلى الاسرة الدولية أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن وان توجد الارضية المناسبة لاحلال السلام في سوريا واعادة النازحين."