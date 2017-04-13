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13 نيسان 2017
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وهاب: القانون المطروح قانون ساقط بكل المعايير الأخلاقية والوطنية ويجب أن نواجهه في الشارع وأدعو كل اللبنانيين المتضررين منه الإستعداد للمواجهة

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وهاب: القانون المطروح قانون ساقط بكل المعايير الأخلاقية والوطنية ويجب أن نواجهه في الشارع وأدعو كل اللبنانيين المتضررين منه الإستعداد للمواجهة
 
 
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