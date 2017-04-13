آخر الأخبار
13 نيسان 2017
13/04/2017 15:35:01
البطريرك الراعي للـLBCI : الرئيس القوي هو الرئيس الحر والمتجرد من مصالحه وقوته بشعبه وليس بالذين من حوله
البطريرك الراعي للـLBCI : الرئيس القوي هو الرئيس الحر والمتجرد من مصالحه وقوته بشعبه وليس بالذين من حوله
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,للـLBCI,الراعي,البطريرك,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً