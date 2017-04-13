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13 نيسان 2017
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الراعي للـLBCI: لا يجوز استمرار وضع النزوح السوري في لبنان على ما هو عليه لانه يضرّ بلبنان اقتصادياً واجتماعياً

الراعي للـLBCI: لا يجوز استمرار وضع النزوح السوري في لبنان على ما هو عليه لانه يضرّ بلبنان اقتصادياً واجتماعياً Lebanon, news ,lbci ,أخبار استمرار,يجوز,للـLBCI,الراعي,
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الراعي للـLBCI: لا يجوز استمرار وضع النزوح السوري في لبنان على ما هو عليه لانه يضرّ بلبنان اقتصادياً واجتماعياً
 
 
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