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13 نيسان 2017
13/04/2017 15:42:53
الراعي للـLBCI: لا يجوز استمرار وضع النزوح السوري في لبنان على ما هو عليه لانه يضرّ بلبنان اقتصادياً واجتماعياً
الراعي للـLBCI: لا يجوز استمرار وضع النزوح السوري في لبنان على ما هو عليه لانه يضرّ بلبنان اقتصادياً واجتماعياً
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LBCI News Lebanon
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