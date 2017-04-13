بالفيديو - هذا ما حصل في مباراة الشانفيل والتضامن

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فاز فريق التضامن على الشانفيل بنتيجة 86 - 81 في XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بمباراة تخللها اشكال أدى الى توقفها لبعض الوقت.ووقع الاشكال بين بعض لاعبي نادي الشانفيل وجمهور نادي التضامن، ما أدى الى هرج ومرج، وعلى الفور تدخلت القوى الامنية وتم اخراج الجمهور من الملعب بناء على طلب من الحكام.وفيما اتهم اداريو نادي التضامن بعض لاعبي الشانفيل بمهاجمة الجمهور،لفت لاعب الشانفيل باسل بوجي الى ان بعض الجمهور هاجم عائلته التي كانت موجودة على المدرجات وانه توجه للدفاع عنها.