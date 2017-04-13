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13 نيسان 2017
13/04/2017 17:03:25
استئناف مباراة الشانفيل والتضامن بعد اشكال ادى الى توقفها واخراج الجمهور من المدرجات
استئناف مباراة الشانفيل والتضامن بعد اشكال ادى الى توقفها واخراج الجمهور من المدرجات
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LBCI News Lebanon
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