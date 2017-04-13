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13 نيسان 2017
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استئناف مباراة الشانفيل والتضامن بعد اشكال ادى الى توقفها واخراج الجمهور من المدرجات

استئناف مباراة الشانفيل والتضامن بعد اشكال ادى الى توقفها واخراج الجمهور من المدرجات Lebanon, news ,lbci ,أخبار والتضامن,الشانفيل,مباراة,استئناف,
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استئناف مباراة الشانفيل والتضامن بعد اشكال ادى الى توقفها واخراج الجمهور من المدرجات
 
 
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