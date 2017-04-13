آخر الأخبار
13 نيسان 2017
13/04/2017 17:12:33
فوز التضامن على الشانفيل بنتيجة 86 - 81 في XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بمباراة تخللها اشكال أدى الى توقفها لبعض الوقت
فوز التضامن على الشانفيل بنتيجة 86 - 81 في XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بمباراة تخللها اشكال أدى الى توقفها لبعض الوقت
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنتيجة,الشانفيل,التضامن,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً