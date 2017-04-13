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13 نيسان 2017
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فوز التضامن على الشانفيل بنتيجة 86 - 81 في XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بمباراة تخللها اشكال أدى الى توقفها لبعض الوقت

فوز التضامن على الشانفيل بنتيجة 86 - 81 في XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بمباراة تخللها اشكال أدى الى توقفها لبعض الوقت Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنتيجة,الشانفيل,التضامن,
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فوز التضامن على الشانفيل بنتيجة 86 - 81 في XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بمباراة تخللها اشكال أدى الى توقفها لبعض الوقت
 
 
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