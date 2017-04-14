بدء إجلاء مدنيين ومقاتلين من اربع مناطق سورية محاصرة

توصلت الحكومة السورية والفصائل الى اتفاق الشهر الماضي

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LBCI News Lebanon

بدأت صباح اليوم الجمعة عملية اجلاء مدنيين ومقاتلين من اربع مناطق سورية محاصرة بموجب اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المقاتلة، برعاية ايران ابرز حلفاء دمشق وقطر الداعمة للمعارضة، وفق ما اكد مراسل وكالة فرانس برس.

ووصلت نحو 75 حافلة على الاقل الى منطقة الراشدين اتية من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين والمحاصرتين من الفصائل في محافظة ادلب (شمال غرب).

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وفي الوقت ذاته، قال أحد سكان مدينة مضايا المحاصرة من قوات النظام قرب دمشق، وهو على متن احدى الحافلات التي تغادر المدينة "انطلقنا الان، نحن 2200 شخص على متن 65 حافلة".

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان في وقت لاحق بدء عملية التبادل صباح اليوم.

وتوصلت الحكومة السورية والفصائل الى اتفاق الشهر الماضي ينص وفق المرصد على اجلاء الالاف من بلدتي الفوعة وكفريا ومن مدينتي الزبداني ومضايا. وبعد تأجيل تنفيذه مرات عدة، بدأ تنفيذ المرحلة الاولى من الاتفاق الاربعاء عبر تبادل الطرفين عدداً من المخطوفين.

ومن المتوقع بموجب اتفاق الاخلاء الذي تم تأجيل تنفيذه اكثر من مرة، اجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا الذين يقدر عددهم بـ16 الف شخص، مقابل خروج من يرغب من سكان مضايا والزبداني، بحسب المرصد السوري.

كما ينص الاتفاق وفق المرصد، على اجلاء مقاتلين من الفصائل مع عائلاتهم من اطراف مخيم اليرموك جنوب دمشق.