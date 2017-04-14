الولايات المتحدة تدرس "خياراتها العسكرية" في كوريا الشمالية

ترامب حذر الخميس بيونغ يانغ...

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LBCI News Lebanon

اكد أحد مستشاري البيت الأبيض للسياسة الخارجية أن الولايات المتحدة تجري تقييما لخياراتها العسكرية من اجل الرد على استمرار برنامج التسلح الكوري الشمالي، مشيرا الى انه يتوقع ان تقوم بيونغ يانغ باختبار جديد اما نووي او لصاروخ بالستي لكن السؤال هو "متى".

وبعدما رأى ان اختبارا جديدا -- نوويا او لاطلاق صاروخ بالستي -- "ممكن"، قال هذا المسؤول ان "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون يواصل تطوير برنامجه ويواصل اطلاق الصواريخ في بحر اليابان".

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر الخميس مجدّداً بيونغ يانغ، مؤكداً أنّ "كوريا الشمالية مشكلة، وستتم معالجة المشكلة".

وتزامنت تصريحات ترامب مع معلومات عن نشاط في موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية قبل الذكرى السنوية الـ105 لميلاد المؤسّس كيم إيل-سونغ.