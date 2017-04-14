أسرار الصحف في 14- 4- 2017

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المستقبل:يقالإنّ ديبلوماسيين معتمدين فــــي بيروت يتحدّثون عن "خارطة طريق" بدأت الإدارة الأميركية الجديدة إعدادها حول ملف سوريا تلحظ حلاً شاملاً للأزمة لمرحلة ما بعد بشار الأسد.البناء:خفايا:استغرب وزير داخلية سابق الحملة ضدّ حزب الله على خلفية وجوده العسكري في سورية دفاعاً عن المقاومة وللحؤول دون تمدّد التنظيمات الارهابية إلى لبنان، لافتاً إلى انه يعلم بحكم موقعه السابق وجود عناصر لبنانية كثيرة جداً في سورية تقاتل إلى جانب الإرهابيين، الأمر الذي يسيء إلى الأمن القومي عموماً واللبناني خصوصاً، ومع ذلك لا يتعرّض هؤلاء إلى حملات ولا يتمّ العمل على إعادتهم إلى لبنان.كواليس:حسم الرئيس الأميركي قراره لصالح خيار التعاون مع روسيا في سورية كشرط لضمان الفوز بالحرب على داعش، وسلّم بأنّ ضربته هي الأولى والأخيرة لضمان هذا التعاون، وأنها كانت ضرورية لفرض هيبته الإقليمية والدولية، وعلى الحلفاء قبل الخصوم، وبدونها لن يستطيع السير في أيّ خطوات للتعاون. وهذا ما قاله إعلاميون روس تسنى لهم الإطلاع على بعض مما قاله وزير الخارجية الأميركي في لقائه مع وزير الخارجية الروسي حتى أمكن طلب موعد للقاء الرئيس الروسي…الجمهورية:أسباب:إعتبر مرجع رسمي أن أسباباً داخلية في دولة عربية تؤخّر ترجمة تحسين العلاقات داخل لبنان.دعم:إمتنع سفير دولة كبرى عن الإفصاح عمّا إذا كانت حكومة بلاده ستواصل دعم لبنان بمساعدات مدنية أيضاً في حال لم تحصل إنتخابات نيابية كما يفترض.صعوبة:نقل مسؤلون في تيار سياسي أن العلاقة بين مرجَعين تدهورت الى حدّ لم تشهده من قبل وإمكان ترميمها صار بالغ الصعوبة والتعقيد.قانون:ذكر مرجع حكومي أن اللجوء الى قانون الستين كان وارداً لو لم يحصل الإخراج الدستوري لموضوع التمديد.قصف:قرّر حزب بارز إعتبار كلام طاوله من رئيس تيار سياسي حليف بمثابة قصف موضعي بقذائف خلّبية"!اقتراح:إتصل زعيم سياسي بأحد المراجع وقال له أن لديه إقتراحاً يمكن أن يُساعد في حل العقدة الراهنة فسأله المرجع: ما هي؟ فرد قائلاً: "شو رأيك نروح عالدوحة"؟ فضحك المرجع وقال: "أنا مستعدّ بس بدّك يستقبلونا"!سجال:جرى سجال حاد بين رئيس تيار سياسي وشخصية بارزة في حزب كبير على خلفية إعتراض الأول على جهود تبذلها تلك الشخصية لإيجاد مخرج لمسألة حساسة.اللواء:لغز:فوجئ تجار لبنانيون يعملون مع شركات ومصانع في عاصمة آسيوية كبرى انهم غيروا من وجهة تعاملهم بعدما وضعت إدارة دولية جديدة ضوابط جديدة.غمز:يكثر بعض النواب من تيار وازن من ترددهم على مقر رئاسي، بعدما تبيّن لهم أنهم باتوا مستبعدين عن الترشيحات المقبلةهمس:تدور تساؤلات في وسط نيابي، عما إذا كان هناك دور ما بالخفاء لجهة لبنانية، في تحريض نافذين في إدارة دولة كبرى، ضد مسؤولين في حركة سياسية.