كيف علّقت فرنسا على تصريحات الأسد بشأن الهجوم الكيميائي؟

وزير الخارجية الفرنسي وصف تصريحات الاسد بـ"الأكاذيب"

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LBCI News Lebanon

اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو اليوم الجمعة إن تصريح الرئيس السوري بشار الأسد بأن هجوما بالغاز في محافظة إدلب الأسبوع الماضي "مفبرك مئة في المئة" أكاذيب ودعاية.

الصين تحذر من ان "نزاعا يمكن ان ينشب في اي لحظة" بشأن كوريا الشمالية

حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من ان "نزاعا يمكن ان ينشب في اي لحظة" في كوريا الشمالية بعد تهديدات جديدة اطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضد نظام بيونغ يانغ، مؤكدا ان "لا احد سيخرج منتصرا" من نزاع كهذا.

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وقال وانغ في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت في بكين ان "الحوار هو المخرج الوحيد" للازمة، مؤكدا ان الطرف الذي سيشعل نزاعا في شبه الجزيرة الكورية "ينبغي ان يتحمل مسؤولية تاريخية ويدفع ثمن ذلك".