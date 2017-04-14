كيف سيكون طقس أحد الفصح؟

يسيطر على لبنان طقس غير مستقر وممطر أحيانا اليوم وغدا السبت مع انخفاض في درجات الحرارة ليتحول الى طقس مستقر نسبيا أحد الفصح.
الجمعة:
طقس متقلب غائم جزئيا مع تساقط أمطار متفرقة وانخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 21 درجة، فيما يستمر النشاط بسرعة الرياح خاصة شمالا حيث تصل سرعتها القصوى بين ٣٠ و ٧٠ كم/س واتجاهها جنوبي غربي.
السبت:
طقس غائم جزئيا الى غائم مع تساقط امطار متفرقة واستقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 20 درجة.
الأحد:
طقس مستقر نسبيا غائم جزئيا مع احتمال خفيف لتساقط امطار خفيفة متفرقة او رذاذ بعد الظهر خاصة في الداخل وعلى الجبال واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 20 درجة.
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