مدير الـ"سي آي إيه": موقع ويكيليكس "جهاز استخبارات معاد"

هكذا علّق بومبيو على موقع ويكيليكس...

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LBCI News Lebanon

وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه)، موقع ويكيليكس بأنه "جهاز استخباري معادٍ"، معتبراً أنه يشكّل تهديداً للديموقراطيات ويعمل لمصلحة الطغاة.

وفي تصريحات علنيّة هي الأولى له منذ تعيينه في شباط رئيساً لوكالة الاستخبارات المركزية، ركّز مايك بومبيو في تصريحاته على الموقع المتخصّص في نشر الوثائق السرّية وعلى من يُسرّبون وثائق مماثلة، معتبراً إياهم تهديداً رئيسياً يجب على الولايات المتحدة مواجهته.

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وقال بومبيو أمام معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إنّ "ويكيليكس يتصرف كجهاز استخبارات معاد ويتحدث كجهاز استخبارات معاد. لقد حضّ مؤيديه على الاندماج في وكالة الاستخبارات المركزية للحصول على معلومات"، لافتا الى ان الموقع "يُركّز بشكل كبير على الولايات المتحدة ويبحث في الوقت نفسه عن دعم بلدان ومنظمات غير ديموقراطية".

وشدد بومبيو على أنّ "الوقت حان لنرى ويكيليكس كما هو عليه حقاً. هو جهاز استخباري غير حكومي معادٍ يتلقى غالباً مساعدة من جهات حكومية مثل روسيا".



