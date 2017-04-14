عون يشارك في رتبة دفن المسيح...ومواقف لوزراء ونواب من قانون الانتخابات

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حضر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الأولى الى جامعة الروح القدس في الكسليك صباح الجمعة العظيمة للمشاركة في رتبة دفن السيد المسيح.وشارك في الرتبة أيضا وزراء ونواب علق بعضهم في حديث للـ LBCI على التطورات السياسية الاخيرة...وأشار وزير الثقافة غطاس خوري إلى أن هناك تداول بصيغة تعتمد التأهيل والنسبية والحكومة ستقر قانون انتخابات وشدد على انه بإمكان مجلس النواب أن يدخل عليه تعديلات إذا رأى أن ذلك ضروريا.من جهته، قال النائب ابراهيم كنعان: "أصبحنا في المئة متر الأخيرة للتوصل إلى قانون انتخابي إلا أنها المرحلة الأصعب".واعتبر الوزير بيار بو عاصي أن على الطبقة السياسية انتاج الحلول معربا عن أمله في الوصول الى قانون انتخابي قريبا.أما الوزير جبران باسيل فاكتفى بالقول: "اليوم هو للصلاة".