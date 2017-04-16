لظهر خالٍ من الشوائب... اليك هذه الوصفات الطبيعية!

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مع اقتراب فصل الصيف وموسم الأعراس والمناسبات، تسعى الفتيات بشكل عام الى الحصول على بشرة ناعمة خالية من الشوائب، خصوصاً وأن الملابس في الصيف قد تكون مكشوفة الظهر.من هذا المنطلق سنقدم لكن أيتها السيدات في ما يلي بعض الطرق التي ستساعدكن حتماً في الحصول على بشرة نقية ومشرقة ومثيرة كي تستطعن ارتداء الملابس المكشوفة الظهر من دون أي شوائب.بداية إن تطهير البشرة أمر مهم جداً، يمكنكن أن تضعن القليل من الصابون المطهر على ليفة الاستحمام وتقمن بفرك منطقة الظهر بهدف تقشير البشرة. إن التنظيف والتطهير يجعلان البشرة أكثر سلاسة ويساعدان على إزالة البقع.كما يمكنكن أيضاً تحضير بعض الوصفات المنزلية:-إمزجن ملعقة صغيرة من العسل ودقيق الأرز والحليب مع قطرات قليلة من زيت الباتشولي، طبّقن هذا الخليط على منطقة الظهر، ستلاحظن أنه سيؤدي الى تقشير البشرة، وبعد 10 دقائق شطفن هذه المنطقة من أجسادكن.-أخلطن بعض الملح البحري مع صودا الخبز وطبّقن هذا المزيج على الظهر.-إمزجن كوباً من دقيق الشوفان مع بيضة، وطبقن هذين المكوّنين على البشرة، من ثمّ إغسلن هذه المنطقة من جسمكن بعد 15 دقيقة.