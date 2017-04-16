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16 نيسان 2017
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قولوا ودعاً للألم... طريقتان سهلتان لتوسيع الأحذية الضيّقة!

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قولوا ودعاً للألم... طريقتان سهلتان لتوسيع الأحذية الضيّقة!
يعاني بعض الناس من مشكلة الأحذية الضيقة التي تسبب لهم الألم.

سنقدّم لكم في ما يلي بعض الإرشادات لتوسيع الأحذية الضيقة من دون معاناة.

-أكياس الثلج: هذه الطريقة هي من الأكثر شيوعاً. كل ما عليكم فعله هو وضع أكياس تحتوي على الماء داخل الحذاء، مع الحرص على عدم تسرّب الماء. ضعوا الأحذية داخل كيس من ثمّ في أدخلوها الى الثلاجة واتركوها خلال الليل. إن عملية تجميد المياه ستؤدي الى توسيع الحذاء. أعيدوا هذه الخطوة مرات عدة للحصول على النتيجة المرجوة.
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-أوراق الصحيفة الرطبة: بللوا أوراق الجرائد بالماء من ثمّ ضعوها في الحذاء الضيق واتركوها خلال الليل. في اليوم التالي ستلاحظون أن الحذاء بات أوسع بقليل. أعيدوا هذه العملية مرات عدة وستلاحظون الفرق.

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